தென்காசி
ஆலங்குளத்தில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி தொடா்பாக ஆலங்குளத்தில் வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
வாக்காளா் பதிவு அலுவலா் மற்றும் தென்காசி உதவி ஆணையா் (கலால்) ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். வட்டாட்சியா், உதவி வாக்காளா் பதிவு அலுவலா் ஆதி நாராயணன் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட தோ்தல் கணிப்பொறி தொகுப்பாளா் சங்கா் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்குப் பயிற்சி அளித்தாா். காலை முதல் மாலை வரை 3 பிரிவுகளாக அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
தோ்தல் துணை வட்டாட்சியா் அருள்ராஜ், வருவாய் ஆய்வாளா் மாரிச்செல்வம், கிராம நிா்வாக அலுவலா் செல்வம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.