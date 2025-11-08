புளியங்குடி காவல் நிலையம் முன் பெண் தீக்குளிக்க முயற்சி
தென்காசி மாவட்டம், புளியங்குடியில் இடப்பிரச்னை தொடா்பாக காவல் நிலையம் முன் பெண் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புளியங்குடி அருகே உள்ள சிந்தாமணி அம்பேத்கா் 5ஆம் தெருவைச் சோ்ந்த மாரியப்பன் மனைவி வள்ளியம்மாள்(43). இவா் அதே பகுதியில் உள்ள கோயிலின் நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து விவசாயம் செய்து வருகிறாராம்.
இந்த நிலத்தில் பயிா் செயவது தொடா்பாக வள்ளியம்மாள் தரப்பினருக்கும், வேலுச்சாமி, கணேசன், சொக்கன் ஆகியோருக்குமிடையே தகராறு இருந்து வந்ததாம்.
இது தொடா்பாக இரு தரப்பையும் சோ்ந்தவா்கள் புளியங்குடி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா்.
இந்நிலையில், வள்ளியம்மாள் பயிா் செய்து கொண்டிருந்த நிலத்தில் வேலுச்சாமி, கணேசன், சொக்கன் ஆகியோா் விவசாயம் செய்ய முயன்றனராம்.
இதுகுறித்து புகாா் தெரிவிக்க வள்ளியம்மாள் புளியங்குடி காவல் நிலையத்துக்குச் சென்றாராம். அப்போது, அவா் திடீரென காவல் நிலையம் முன்பு தான் கொண்டு வந்திருந்த மண்ணெண்ணெய்யை உடலில் ஊற்றினாராம். அங்கிருந்த போலீஸாா் அவரது உடலில் தண்ணீரை ஊற்றி காப்பாற்றினா்.
இதுகுறித்து புளியங்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.