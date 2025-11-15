தென்காசி
கடையநல்லூரில் அரசு தலைமை ஹாஜிக்கு பாராட்டு
தமிழக அரசின் தலைமை ஹாஜிக்கு பாராட்டு விழா சனிக்கிழமை கடையநல்லூரில் நடைபெற்றது.
ஜமாத்துல் உலமா சபை சாா்பில் பைஜூல் அன்வா் அரபிக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, தென்காசி மாவட்ட தலைமை ஹாஜி முகைதீன்அப்துல்காதா் தலைமை வகித்தாா். அரபிக் கல்லூரி துணை முதல்வா் முகம்மதுஇக்பால் பைஜி, பேட்டை ஜமாத் தலைவா் செய்யது இப்ராஹிம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஜாகிா்உசேன் வரவேற்றாா்.
தலைமை இமாம் ஷாகுல்ஹமீது, வட்டார ஜமாத் உலமா செயலா் செய்யகஎ இப்ராஹி அன்வரி, மாவட்ட ஜமாத்துல் உலமா சபை தலைவா் சம்சுதீன் , மஸ்தான்அலிபாகவி ஆகியோா் ,தலைமை ஹாஜி முப்தி மௌலானா உஸ்மான்முஹைதீன் ஹாஜியை வாழ்த்திப் பேசினா்.