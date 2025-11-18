தென்காசி
நடுவக்குறிச்சி பகுதியில் நாளை மின்தடை
சங்கரன்கோவில் அருகே நடுவக்குறிச்சி உபயின் நிலையத்தில் நவ.20 ஆம் தேதிமாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளது.
எனவே, பெரியகோவிலான்குளம், சின்னகோவிலான்குளம், நடுவக்குறிச்சி மைனா், வேப்பங்குளம். சில்லிகுளம் சூரங்குடி ஆகிய ஊா்களுக்கு காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என கோட்ட செயற்பொறியாளா் பாலசுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளாா்.