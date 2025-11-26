விவசாய மின் இணைப்புக்கு ரூ. 7,000 லஞ்சம்: இளநிலை பொறியாளா் நண்பருடன் கைது
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம், வீ.கே.புதூரில், இலவச விவசாய மின் இணைப்பு வழங்க ரூ. 7ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய இளநிலை பொறியாளரையும், அவருக்கு உதவிய அவரது நண்பரையும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
வீரகேளம் புதூா் வட்டம், கீழ வீராணம் கிராமம், காமாட்சி அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா். கே.செல்வகணேஷ் (30). இவா் தனது தந்தை பெயரில் வீ.கே.புதூரில் உள்ள நிலத்துக்கு 2020- இல் மின்கம்பம் நட ரூ. 24 ஆயிரம் பணம் செலுத்தி இலவச விவசாய மின் இணைப்பு பெற்றிருந்தாா்.
இந்த நிலையில், வீ.கே.புதூா் மின்வாரிய அலுவலக இளநிலை பொறியாளா் பிரேம் ஆனந்த் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு செல்வகணேஷை தொலைபேசியில் தொடா்பு கொண்டு இலவச விவசாய மின் இணைப்புக்கு மீட்டா் பொருத்த வேண்டும் என்று கூறியுள்ளாா்.
இதையடுத்து, செல்வகணேஷ் மின் வாரிய அலுவலகத்தில் பிரேம் ஆனந்தை சந்தித்து விவரங்கள் கேட்டாா். அப்போது நிலத்துக்கான பட்டா, வில்லங்க சான்றிதழ், மோட்டாா் பில் உள்ளிட்ட ஆவணங்களுடன் மின் இணைப்புக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் தர வேண்டும் என்று பிரேம் ஆனந்த் கேட்டுள்ளாா். அவரிடம் ரூ. 7 ஆயிரம் தருவதாகக் கூறிய செல்வகணேஷ், இதுகுறித்து தென்காசி லஞ்ச ஒழிப்புப் பிரிவு போலீஸில் புகாா் அளித்தாா்.
போலீஸாரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் ரசாயனம் தடவிய ரூ. 7ஆயிரம் பணத்துடன் சென்ற செல்வகணேஷ்
அந்த பணத்தை பிரேம் ஆனந்த் கூறியபடி அவரது நண்பரான கழுநீா்குளம், தெற்கு தெரு சு.துரையிடம் (43) கொடுத்தாா். பணத்தை துரை பெற்றபோது, அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் துரையையும், இளநிலை பொறியாளா் பிரேம் ஆனந்தையும் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனா்.