தென்காசி விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 218 மனுக்கள் அளிப்பு
தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்து விவசாயிகளிடமிருந்து 218 மனுக்களைப் பெற்றாா்.
தொடா்ந்து அவா் பேசியதாவது: தென்காசி மாவட்டத்தில் இருப்பில் உள்ள உரங்கள், செங்கோட்டை, கடையம், தென்காசி, கடையநல்லுாா் வட்டாரங்களில் காா் பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு அறுவடைக்கு தயாா் நிலையில் உள்ள இடங்களில் விவசாயிகள் பயன்பெற வேண்டி நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகம் மூலம் 22 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது என்றாா் அவா்.
வேளாண்மைத் துறை மூலம் நெல் ஜெயராமன் பாரம்பரிய விதை பாதுகாப்பு இயக்கத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பயனாளிக்கு சீரக சம்பா நெல் விதைகள், ஒரு பயனாளிக்கு கலைஞரின் அனைத்துக் கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் விசைத் தெளிப்பான், தோட்டக்கலைத் துறை மூலம் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் 2025-2026 இன் கீழ் ஒரு பயனாளிக்கு குறைந்த செலவில் வெங்காய சேமிப்புக் கிடங்கு அமைப்பதற்கு ரூ. 1 லட்சம் மானியம் வழங்கப்பட்டது.
விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பெறப்பட்ட 218 மனுக்களுக்கு 10 நாள்களுக்குள் விரிவான பதிலை வழங்குமாறு ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா். மாவட்ட வன அலுவலா் ரா.ராஜ்மோகன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ.ஜெயச்சந்திரன், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் கு.நரசிம்மன், வேளாண்மை துணை இயக்குநா் ச.கனகம்மாள், முதுநிலை மண்டல மேலாளா் (தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகம்) இரா.வெங்கடலட்சுமி, வேளாண்மை துணை இயக்குநா் (வேளாண் விற்பனை, வேளாண் வணிகம்) வசந்தி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.