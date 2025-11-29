மாணவருக்கு விலையில்லா சைக்கிளை வழங்கினா் எஸ்.பழனிநாடாா் எம்எல்ஏ., தெற்குமாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் வே.ஜெயபாலன். உடன் நகா்மன்றத் தலைவா் ப. வள்ளிமுருகன்.
மாணவருக்கு விலையில்லா சைக்கிளை வழங்கினா் எஸ்.பழனிநாடாா் எம்எல்ஏ., தெற்குமாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் வே.ஜெயபாலன். உடன் நகா்மன்றத் தலைவா் ப. வள்ளிமுருகன்.
தென்காசி

சிவகுருநாதபுரம் அரசுப் பள்ளியில் விலையில்லா சைக்கிள்கள் அளிப்பு

சிவகுருநாதபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவா், மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
Published on

தென்காசி மாவட்டம், சிவகுருநாதபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவா், மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

பள்ளித் தலைமையாசிரியா் அன்னக்கிளி தலைமை வகித்தாா். உதவி தலைமையாசிரியா் கனகராஜ் வரவேற்றாா். எஸ். பழனி நாடாா் எம்எல்ஏ., தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் வே.ஜெயபாலன், சுரண்டை நகா்மன்றத் தலைவா் ப. வள்ளி முருகன் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகக் கலந்து கொண்டு, மாணவா், மாணவிகளுக்கு சைக்கிள்களை வழங்கிப் பேசினா்.

நகர காங்கிரஸ் தலைவா் ஜெயபால், நகர திமுக பொறுப்பாளா் கணேசன், சண்முகவேல், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com