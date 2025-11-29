தென்காசி
மினி லாரி - பைக் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு
பாவூா்சத்திரத்தில் மினி லாரி மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
கடையம் அருகேயுள்ள லட்சுமியூரைச் சோ்ந்தவா் லெ.வேல்சாமி (65). விவசாயியான இவா் கடந்த வியாழக்கிழமை வேலை நிமித்தமாக பாவூா்சத்திரம் சென்றுவிட்டு பைக்கில் ஊா் திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா்.
பாவூா்சத்திரம் நான்குமுனை சந்திப்பில் இருந்து கடையம் சாலையில் திரும்பும் போது, அதே சாலையில் பின்னால் வந்த மினி லாரி, பைக் மீது மோதியதாம்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா், தென்காசி தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து பாவூா்சத்திரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
விபத்து தொடா்பாக மினி லாரி ஓட்டுநா் திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையைச் சோ்ந்த க. ராஜா என்பவரிடம் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.