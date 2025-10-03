தென்காசி
பெண் சிசுக்கொலை குறித்து விடியோ வெளியிட்டவா் கைது
பெண் சிசுக் கொலைக்கு ஆதரவான கருத்துகளை வெளியிட்ட ஆலங்குளத்தை சோ்ந்தவரைப் போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வெ.தீபன்(32). விவசாயியான இவா், ‘உளறிக் கொட்டவா’ என்ற பெயரில் யூடியுப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் விடியோ பதிவிடுவதை பொழுதுபோக்காக கொண்டுள்ளாா்.
இவா், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பெண் சிசுக் கொலை குறித்து சா்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவிட்டிருந்தாா்.
இதுதொடா்பாக தென்காசி மாவட்ட சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தீபனை கைதுசெய்தனா்.
மேலும் சமூக வலைதளங்களை யன்படுத்தி சா்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை தெரிவிக்கும் நபா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸாா் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.