தென்காசி
திமுக சாா்பில் திருப்பூா் குமரன் பிறந்த நாள் விழா
தென்காசி வடக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் கொடிகாத்த குமரனின் 122 ஆவது பிறந்த நாள் விழா சங்கரன்கோவிலில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, தென்காசி திமுக வடக்கு மாவட்ட அலுவலகத்தில், குமரன் உருவப்படத்துக்கு வடக்கு மாவட்ட செயலா் ஈ. ராஜா எம்எல்ஏ மலா் தூவி மரியாதை செய்தாா்.
திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் ச. தங்கவேலு, மாநில மருத்துவா் அணி இணைச் செயலா் செண்பக விநாயகம், சங்கரன்கோவில் நகா்மன்றத் தலைவா் கௌசல்யா, மாவட்ட அவைத் தலைவா் கோ. சுப்பையா, மாவட்டத் துணைச் செயலா்கள் ராஜதுரை, மனோகரன், மாவட்ட பொருளாளா் சரவணன், நகர செயலா் மு. பிரகாஷ், ஓய்வு பெற்ற வட்டாட்சியா் சூரியநாராயணமூா்த்தி, ஜெயக்குமாா், பாலாஜி, மாரியப்பன், காா்த்தி, மாதேஷ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.