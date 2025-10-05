தென்காசியில் முதல்வா் பங்கேற்கும் நிகழ்வு: இடம் குறித்து அமைச்சா் ஆய்வு
தென்காசியில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிக்கான இடத்தை அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தென்காசி மாவட்டத்தில் அக்டோபா் மாதம் முதல்வா் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக, இலத்தூா் ரவுண்டானா விலக்கிலிருந்து ஆய்க்குடி செல்லும் சாலையில் தனியாருக்கு சொந்தமான இடத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல் கிஷோா், மாவட்ட எஸ்.பி. எஸ். அரவிந்த் ஆகியோருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஜெயச்சந்திரன், தெற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளா் வே. ஜெயபாலன், வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளா் ஈ. ராஜா எம்எல்ஏ, ராணி ஸ்ரீகுமாா் எம்.பி.,
தென்காசி நகா்மன்றத் தலைவா் ஆா். சாதிா், ஒன்றியச் செயலா்கள் ஜே.கே. ரமேஷ், அழகுசுந்தரம், திவான் ஒலி, பொன்செல்வன், செங்கோட்டை ரஹீம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.