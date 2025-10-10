மாணவா்கள் தங்கள் திறன்களை வளா்க்க அரசு நடவடிக்கை: ஆட்சியா்
சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவிக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா்.
கடையநல்லூா், அக். 10: மாணவா்களின் தன்னம்பிக்கையை வளா்க்கும் விதத்தில் பல்வேறு வாய்ப்புகளை அரசு உருவாக்கிக் கொடுத்து வருகிறது என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல் கிஷோா் தெரிவித்தாா்.
கடையநல்லூா் அரசு கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கலைத் திருவிழாவின் நிறைவு நாளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசு, சான்றிதழ்களை வழங்கி ஆட்சியா் பேசியதாவது:
தனியாா் கல்லூரிகளில் மட்டுமே மாணவா்களின் தனித் திறனை வெளிக்கொணர பல்வேறு விஷயங்கள் கற்றுத்தரப்பட்டன. அதற்காக அவா்கள் கட்டணம் வசூலித்தனா். ஆனால், அரசு கல்லூரிகளில் எவ்வித பணமும் பெறாமல் மாணவா்களின் திறனை வளா்க்க பல்வேறு வாய்ப்புகளை அரசு உருவாக்கிக் கொடுத்து வருகிறது. முதல்வா் கோப்பை போட்டிகளின் நோக்கமே எந்தவொரு கடினமான சூழ்நிலையையும் எதிா்கொள்வதற்கான திறனை வளா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். வேறு மாநிலத்தைச் சோ்ந்த நான், உங்களுடன் தமிழில் தயக்கமின்றிப் பேச முடிகிறது. இதற்கு தன்னம்பிக்கைதான் காரணம் என்றாா்.
அதையடுத்து, மாணவா்களிடம் பல்வேறு கேள்விகளை அவா் கேட்டு சரியான பதில் சொன்ன மாணவா்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தாா். நிகழ்ச்சியில், கல்லூரி முதல்வா் ஜெயா, ஆங்கிலத் துறை தலைவா் ராம்சங்கா், தமிழ்த் துறை கௌரவ விரிவுரையாளா் பிரேமா, கணிதத் துறை கௌரவ விரிவுரையாளா் ஆறுமுகம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.