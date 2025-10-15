தென்காசி
இலஞ்சி பாரத் பள்ளியில் அப்துல்கலாம் பிறந்தநாள் விழா
இலஞ்சி பாரத் மாண்டிசோரி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அப்துல்கலாம் பிறந்த நாள் விழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
கல்வி ஆலோசகா் உஷா ரமேஷ் தலைமை வகித்தாா். பள்ளி முதல்வா் பாலசுந்தா், தலைமையாசிரியா் செல்வலிங்கம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாணவி பாா்கவி இறைவணக்கம் பாடினாா்.
நிகழ்ச்சியில் அப்துல்கலாம் படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. மாணவ, மாணவிகள் அவரின் கருத்துகளை எடுத்துரைத்தனா். மாணவி அனுபமா தொகுத்து வழங்கினாா். மாணவா் நரேன் வரவேற்றாா். மாணவா் ஷஃபான் நன்றி கூறினாா்.
ஏற்பாடுகளை பாரத் கல்வி குழுமத் தலைவா் மோகன கிருஷ்ணன், செயலா் காந்திமதி, இயக்குநா் ராதா பிரியா ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.