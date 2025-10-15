வெறிநாய்கடியிலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்க எஸ்டிபிஐ கட்சி வலியுறுத்தல்!
தென்காசி மாவட்டத்தில் வெறிநாய்க் கடியிலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாக்க உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தென்காசி மாவட்ட எஸ்டிபிஐ கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் தென்காசியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்டத் தலைவா் திவான் ஒலி தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட பொதுச்செயலா் செய்யதுமஹ்மூத், மாவட்ட அமைப்பு பொதுச்செயலா் ஷேக்முகம்மது ஒலி, மாவட்டச் செயலா்கள் சீனா, சேனா.சா்தாா்,நூா்முகம்மது, மாவட்ட பொருளாளா் யாசா்கான், மகளிரணி மாவட்டத் தலைவா் பரக்கத்நிஷா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தென்காசி தொகுதி தலைவா் பீா் முகம்மது, துணைத் தலைவா் பாதுஷா, கடையநல்லூா் தொகுதி தலைவா் ஹக்கீம் சேட், வாசு தொகுதி தலைவா் அப்துல்ஹமீது, ஆலங்குளம் தொகுதி செயலா் அப்துல்அஜீஸ், தொகுதி பொருளாளா் செய்யதுபாசில், சங்கரன்கோவில் தொகுதி தலைவா் நிசாா்முகம்மது, தொகுதி செயலா் கனி ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாாக கலந்து கொண்டு கட்சியின் வளா்ச்சி குறித்தும், பூத்கமிட்டி பொறுப்பாளா்களின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் கருத்துகளை தெரிவித்தனா்.
கடையநல்லூா் நகர பகுதிகளில் வெறிநாய் கடியினால் பொதுமக்கள் தொடா்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனா். வெறிநாய்களை அப்புறப்படுத்த உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
என்பது உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேறப்பட்டது. மாவட்டசி செயலா் அப்துல் பாசித் நன்றி கூறினாா்.