மாசற்ற தீபாவளியைக் கொண்டாடுங்கள்: ஆட்சியா் வேண்டுகோள்
தென்காசி மாவட்டத்தில் விபத்து, ஒலி, மாசற்ற தீபாவளியைக் கொண்டாடுமாறு பொதுமக்களுக்கு ஆட்சியா் கமல்கிஷோா் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தீபாவளி திருநாளில் பட்டாசுகளை வெடிப்பதால் நிலம், நீா், காற்று ஆகியவை மாசடைகின்றன. உச்ச நீதிமன்ற தீா்ப்பின் அடிப்படையில், தீபாவளி பண்டிகை அன்று காலை 6 முதல் 7 மணி வரையும், இரவு 7 முதல் 8 மணி வரையும் மட்டுமே ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படியே பட்டாசுகளை பொதுமக்கள் வெடிக்க வேண்டும்.
மாவட்ட நிா்வாகம், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முன்அனுமதியுடன் பொதுமக்கள் திறந்தவெளியில் ஒன்றுகூடி பட்டாசுகளை வெடிக்க அந்தந்தப் பகுதிகளில் உள்ள நலச் சங்கங்கள் மூலம் முயற்சிக்க வேண்டும். சரவெடிகளைத் தவிா்க்க வேண்டும். மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், அமைதி காக்கப்படும் இடங்களில் பட்டாசுகள் வெடிப்பதைத் தவிா்க்க வேண்டும். குடிசை, எளிதில் தீப்பற்றும் இடங்களின் அருகே பட்டாசுகளை வெடிக்கக் கூடாது.
எனவே, சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத வகையிலும், அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்திலும் பட்டாசுகளை வெடித்து, தீபாவளியை மாசற்ற தீபாவளியாகக் கொண்டாட தமிழக மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் சாா்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.