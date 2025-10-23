தென்காசி

சபரிமலை மகரவிளக்கு விழா காலங்களில் குறுகிய தூர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க கோரிக்கை

செங்கோட்டை ரயில் பயணிகள் சங்கம் சாா்பில் ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உள்ளிட்டோருக்கு அனுப்பியுள்ள கோரிக்கை மனு: மீட்டா் கேஜ் காலத்தில் இயக்கப்பட்ட திருநெல்வேலி-கொல்லம்-திருநெல்வேலி ரயில்களை மீண்டும் இயக்க உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும். கன்னியாகுமரி-புனலூா்-கன்னியாகுமரி ரயில்களை தென்காசி வரை நீட்டிக்க வேண்டும்.

கொல்லம் மற்றும் புனலூரோடு நிறுத்தப்படும் மெமு மின் ரயில்களை மதுரை,திருநெல்வேலி, திருச்செந்தூா், தூத்துக்குடி, நாகா்கோவில் வரை நீட்டிக்க வேண்டும்.

