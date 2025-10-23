பழைய குற்றாலம் அருவியில் பராமரிப்புப் பணிகள் முடிந்த பிறகு குளிக்க அனுமதி: மாவட்ட வன அலுவலா்
தென்காசி மாவட்டம் பழைய குற்றாலம் அருவியில் பராமரிப்புப் பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்த பிறகு சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்படுவாா்கள் என மாவட்ட வன அலுவலா் தெரிவித்தாா்.
கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக குற்றாலம் பேரருவி, பழைய குற்றாலம், ஐந்தருவி உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அனைத்து அருவிப் பகுதிகளிலும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தென்காசி மாவட்ட வன அலுவலா் ராஜ்மோகன் தலைமையில் உதவி வனப்பாதுகாவலா் நெல்லை நாயகம், வனச்சரக அலுவலா் செல்லத்துரை, குற்றாலம் பிரிவு வனவா் சங்கா் ராஜா, குற்றாலம் வனக்காப்பாளா் முத்துசாமி ஆகியோா் வியாழக்கிழமை பழைய குற்றாலம் அருவிப் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
ஆய்விற்கு பின், மாவட்ட வன அலுவலா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கனமழையின் காரணமாக பழைய குற்றாலம் அருவியின் கீழ் பகுதியில் அமைந்துள்ள தடுப்பு வேலியும், தடுப்புக்கு கீழுள்ள சுவரும் சேதமடைந்துள்ளன. உடை மாற்றும் அறைக் கதவு, கழிவறைக் கதவுகள், கோப்பைகள், கழிவறைக்குச் செல்லும் பைப் லைன் ஆகியவை வெள்ளத்தால் சேதமடைந்துள்ளன.
வெள்ளத்தால் சாலையின் இருபுறமும் அரிப்பு ஏற்பட்டு மிகப்பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. மழைநீா் வடிந்த பின்பு தான் முழுமையான சேத மதிப்பு தெரிய வரும். எனவே, பொதுமக்களின் நலன் கருதி அருவிப் பகுதி மூடப்பட்டுள்ளது. பருவமழையின் தீவிரம் குறைந்தவுடன் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மீண்டும் அருவிப் பகுதி திறக்கப்படும் என்றாா் அவா்.