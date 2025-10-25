தென்காசி
கடையநல்லூரில் 4 நாள்கள் குடிநீா் விநியோகிக்கப்படாது!
தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூா் நகராட்சியில் செவ்வாய்க்கிழமைமுதல் (அக். 28) 4 நாள்களுக்கு குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என ஆணையா் லட்சுமி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: கடையநல்லூா் நகராட்சியின் தலைமைப் பணியிடத்திலிருந்து மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு நீரேற்றும் பிரதான குழாயில் பழுது நீக்க வேண்டியுள்ளதால் செவ்வாய்க்கிழமைமுதல் (அக். 28) நான்கு நாள்களுக்கு குடிநீா் விநியோகிக்கப்படாது. எனவே, பொதுமக்கள் குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றாா் அவா்.
மாற்று வழிகளில்...: இதனிடையே, 4 நாள்கள் பராமரிப்பு, பழுதுநீக்கும் பணிகள் நடைபெறும் நிலையில், பொதுமக்களை பாதிக்காதவாறு மாற்று வழிகளில், தேவைப்படும் பகுதிகளுக்கு குடிநீா் விநியோகிக்கப்படும் என, நகா்மன்றத் தலைவா் ஹபீபுா் ரஹ்மான் தெரிவித்தாா்.