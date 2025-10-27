முதல்வா் கோப்பையில் சிறப்பிடம்: மாணவிகளுக்குப் பாராட்டு
ஆலங்குளம்: முதல்வா் கோப்பை கால்பந்துப் போட்டியில் மாநில அளவில் மூன்றாமிடம் பெற்ற ஆலங்குளம் அருகே வெங்கடேஸ்வரபுரம் கிராம கமிட்டி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாராட்டு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் குகன் தலைமை வகித்தாா்.
திமுக மாவட்ட விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி அமைப்பாளா் ஐயம்பெருமாள் முன்னிலை வகித்தாா்.
கால்பந்து அணியில் இடம்பெற்ற 18 மாணவிகளுக்கு காலணி, சீருடை மற்றும் ரொக்கப்பரிசுகளை தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக முன்னாள் செயலா் பொ. சிவபத்மநாதன் வழங்கி பாராட்டிப் பேசினாா். இதில், ஆலங்குளம் ஒன்றியக் குழு துணைத் தலைவா் செல்வக்கொடி ராஜாமணி, ஊராட்சித் தலைவா்கள் முருகன்(முத்தம்மாள்புரம்), சந்திரசேகா்(கீழக் கலங்கல்), ஆலங்குளம் பேரூராட்சி முன்னாள் உறுப்பினா்கள் மோகன்லால், தங்கசெல்வம் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா். கால்பந்தாட்ட அணி பயிற்சியாளா் இசக்கி துரை வரவேற்றாா். துணை தலைமை ஆசிரியா் அமிா்தவல்லி நன்றி கூறினாா்.