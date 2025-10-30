இணை இயக்குநா் முன்னிலையில் புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் கா்ப்பிணிக்கு பிரசவ அறுவை சிகிச்சை
புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் மகப்பேறு மருத்துவா் புதன்கிழமை இல்லாததால் பிரசவ சிகிச்சைக்கு வந்த பெண்ணின் உறவினா் போராட்டம் நடத்த முயன்றனா். இதையடுத்து அந்தப் பெண்ணுக்கு
மாவட்ட நலப் பணிகள் இணை இயக்குநா் முன்னிலையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரசவ சிகிச்சைக்கா கா்ப்பிணி அனுமதிக்கப்பட்டாா். அப்போது அங்கு பணியாற்றி மகப்பேறு மருத்துவா் வேறு இடத்துக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியானது. இதனால், கா்ப்பிணி பெண்ணின் உறவினா்கள் மருத்துவமனை முன் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த திரண்டனா்.
தகவல் அறிந்ததும், தென்காசி மாவட்ட நலப் பணிகள் இணை இயக்குநா் பிரேமலதா மருத்துவமனைக்குச் சென்று பொதுமக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா்.
நிா்வாக காரணங்களுக்காக மகப்பேறு மருத்துவா் சங்கரன்கோவில் அரசு மருத்துவமனைக்கு வியாழக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டுமே பணிக்குச் சென்றிருப்பதாகத் தெரிவித்தாா். கா்ப்பிணி பெண்ணுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்து தரப்படும் என்றும் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தும் முடிவை கைவிட்டனா்.
பின்னா், இணை இயக்குநா் முன்னிலையில் மயக்க மருத்துவா் போத்திராஜ் ஒத்துழைப்புடன் கடையநல்லூா் அரசு மருத்துவமனை மகப்பேறு மருத்துவா் மூலம் கா்ப்பிணிக்கு பிரசவ அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. இந்த சிகிச்சையில் அந்தப் பெண்ணுக்கு 2.600 கிலோ எடையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இதனால் பெண்ணின் உறவினா்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.
இணை இயக்குநா் பிரேமலதா கூறுகையில், புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் மகப்பேறு மருத்துவா் மூலம் தடையின்றி மகப்பேறு சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பொதுமக்கள் தயக்கமின்றி மகப்பேறு சேவையை பெற்று பயனடையலாம் என்றாா்.