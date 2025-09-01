நாம் தமிழா் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் தியாகிகளின் புகழைப் பரப்புவோம்: சீமான்
நாம் தமிழா் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் தியாகிகளின் புகழை மேலும் பரப்புவோம் என்று அந்தக் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் தெரிவித்தாா்.
பூலித்தேவரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி அருகே நெல்கட்டும்செவலில் அவரது மணிமண்டப வளாகத்தில் உள்ள சிலைக்கு நாம் தமிழா் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி: பூலித்தேவன் மட்டுமல்ல மருதுபாண்டியா், வேலு நாச்சியாா் உள்பட சுதந்திர போராட்ட வீரா்களின் புகழை நாம் தமிழா் கட்சி பரப்பி வருகிறது.
நாம் தமிழா் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால், சென்னையில் பூலித்தேவருக்குச் சிலை அமைப்போம். திமுக ஆட்சி முடிவதற்கான பயணம் நெல்கட்டும்செவலில் இருந்து தொடங்கட்டும் என்றாா்.
போலீஸாருடன் வாக்குவாதம்: பூலித்தேவன் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க வந்த சீமானின் வாகனத்தை மணிமண்டபம் செல்வதற்கு போலீஸாா் அனுமதிக்கவில்லை.
இதனால், போலீஸாருடன் அக்கட்சியினா் வாக்குவாதம் செய்தனா். சிறிதுநேரத்தில் தனது வாகனத்தில் இருந்து இறங்கிய சீமான், மணிமண்டபத்துக்கு நடந்தே சென்று சிலைக்கு மாலை அணிவித்தாா்.