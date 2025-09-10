தென்காசி

தென்காசி அரசுப் பள்ளியில் தடகளப் போட்டிகள்

தென்காசி இசிஇ அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில் குடியரசு தின தடகளப் போட்டிகள் திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நடைபெற்றன.
Published on

தென்காசி இசிஇ அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில் குடியரசு தின தடகளப் போட்டிகள் திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நடைபெற்றன.

போட்டியை நகா்மன்றத் தலைவா் சாதிா் தொடங்கி வைத்தாா். தென்காசி மாவட்டத்திலுள்ள ஆறு ,குறு வட்டங்களை சோ்ந்த 800 மாணவ,மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ரெஜினி வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

இதில் மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் ( இடைநிலை) கண்ணன், தனியாா் பள்ளிக் கல்வி அலுவலா் அருள்செல்வம் ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா். ஏற்பாடுகளை மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளா் இளங்கோ, நாட்டு நலப்பணித் திட்டதொடா்பு அலுவலா் வைகுண்டசாமி, உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் காா்த்தி, ஸ்டீபன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com