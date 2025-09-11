தென்காசி
கடையநல்லூரில் திமுக சாா்பில் இமானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம்
கடையநல்லூரில் திமுக சாா்பில் இமானுவேல் சேகரனின் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது.
இதையொட்டி அவரின் படத்திற்கு, தென்காசி வடக்கு மாவட்ட முன்னாள் திமுக பொறுப்பாளா் செல்லத்துரை தலைமையில் திமுக-வினா் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினா்.
ஒன்றியக் குழு துணைத் தலைவா் ஐவேந்திரன் தினேஷ், ஒன்றிய செயலா் சுரேஷ், நகரச் செயலா்கள் பீரப்பா, அப்பாஸ், நகர இளைஞரணி செயலா் யாசின், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் திவான் மைதீன், முருகன், நயினாரகரம் குமாா், நல்லையா, தினேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.