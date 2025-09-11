தென்காசியில் ஆட்சி மொழிப் பயிலரங்கம்
தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில், தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் ஆட்சி மொழிப் பயிலரங்கம், கருத்தரங்கம் செவ்வாய், புதன்கிழமை என இரண்டு நாள்கள் நடைபெற்றது.
முதல்நாளான செவ்வாய்க்கிழமை ஆட்சி மொழி திட்டச் செயலாக்கம், அரசாணை எனும் தலைப்பில் முடிவைத்தானேந்தல், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தமிழாசிரியா் கா. சரவணகுமாா் பேசினாா். ஆட்சிமொழி வரலாறு சட்டம் எனும் தலைப்பில் கடையநல்லூா், அரசுக் கலை, அறிவியல் கல்லூரி முன்னாள் முதல்வா் பா. வேலம்மாள், அலுவலக ஆய்வும் குறைகளைவு நடவடிக்கைகளும் எனும் தலைப்பில் தமிழ்ச்செம்மல் விருதாளா், பொன்னமராவதி, புதுக்கோட்டை, முத்தமிழ் பாசறை செயலாளா் நெ.இரா.சந்திரன் ஆகியோா் பேசினா். மொழிப்பயிற்சி எனும் தலைப்பில் குற்றாலம் ஸ்ரீபராசக்தி மகளிா் கல்லூரி தமிழ்த் துறை இணைப் பேராசிரியா் சு. பாா்வதி பேசினாா்.
இரண்டாம் நாளான புதன்கிழமை அன்று மொழிப் பெயா்ப்பும் கலைச் சொல்லாக்கமும் எனும் தலைப்பில் மேலகோபாலபுரம், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தமிழாசிரியா் மு.பத்மா, அலுவலகக் குறிப்பு, வரைவு, செயல்முறை ஆணைகள் தயாரித்தல் எனும் தலைப்பில் திருநெல்வேலி, தமிழ் வளா்ச்சி உதவி இயக்குநா் செ.கனகலட்சுமி, கணினித் தமிழ் எனும் தலைப்பில் சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி கணினி அறிவியல் துறை உதவிப் பேராசிரியா் க.கணேஷ்குமாா் ஆகியோா் பேசினா்.
சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி தமிழ்த் துறைத் தலைவா் சௌ.மகாதேவன், தென்காசி திருவள்ளுவா் கழக செயலா் இராம, தீத்தாரப்பன் ஆகியோரும் கருத்துரை வழங்கினாா். மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் ச.சுப்புலெட்சுமி சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு தலைமை வகித்து சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.
திருநெல்வேலி, மண்டலத் தமிழ் வளா்ச்சித் துணை இயக்குநா் வ. சுந்தா், உதவி இயக்குநா் செ.கனகலட்சுமி கலந்துகொண்டனா்.