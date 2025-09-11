பாஜக சாா்பில் ‘நலம் தரும் மோடி முகாம்’
வாசுதேவநல்லூா் அருகேயுள்ள திருவேட்டநல்லூரில் பாஜக சாா்பில் நலம் தரும் மோடி முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
முகாமை, தென்காசி மாவட்ட பாஜக தலைவா் ஆனந்தன்அய்யாசாமி தொடங்கி வைத்து பேசியது: தென்காசி மாவட்டத்தில் அனைத்து கிராமங்களிலும், பாஜக சாா்பில் நலம் தரும் மோடி முகாம் நடத்தப்பட்டு இலவச மருத்துவ சேவை வழங்கப்பட்டு, காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பதிவு செய்யப்படும் என்றாா்.
முகாமில், பொது மருத்துவ சிகிச்சைக்காக 307 பேரும், கண் மருத்துவம் சாா்ந்து 108 பேரும் கலந்துகொண்டு சிகிச்சை, ஆலோசனை பெற்றனா்.
இதில், 66 போ் இலவச கண் அறுவை சிகிச்சைக்காக தோ்வு செய்யப்பட்டனா். மேலும், பிரதான் மந்திரி மருத்துவ திட்டத்தில் 376 போ் காப்பீட்டு பதிவு செய்தனா்.
இதில், பாஜக மாவட்ட துணைத் தலைவா் ராம்குமாா், மாவட்ட செயலா் சண்முகராஜ், ஒன்றியத் தலைவா் சிவா , நிா்வாகிகள் மணிகண்டன் , முருகேசன், வேல்சாமி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.