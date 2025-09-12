தென்காசி
பள்ளியில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் உடைப்பு
தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடி அருகே உள்ள சிந்தாமணியில் தனியாா் பள்ளியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்கள் உடைத்தவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
இப்பள்ளி நிா்வாகம் சாா்பில் பள்ளியின் நுழைவு வாயிலில் 2 இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு இருந்தன. இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை நள்ளிரவில் பள்ளியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை சிலா் சேதப்படுத்தினராம்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் புளியங்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.