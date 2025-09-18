முதல்வா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டி: வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசளிப்பு
பாட்டாக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற முதல்வா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இளைஞா் நலன், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில், தென்காசி மாவட்ட அளவிலான முதல்வா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் பாட்டாகுறிச்சி மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றன.
போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்து சான்றிதழ்கள், பரிசுகளை வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து செய்தியாளா்களிடம் ஆட்சியா் கூறியதாவது:
முதல்வா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி,
கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், பொதுமக்கள், அரசு ஊழியா்கள், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பதக்கங்களும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன. போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ. 3 ஆயிரம், இரண்டாம் பரிசாக ரூ. 2ஆயிரம், மூன்றாம் பரிசாக ரூ. 1,000 வெற்றி பெற்றவா்களின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சிக்கு ராணி ஸ்ரீகுமாா் எம்.பி., எஸ்.பழனிநாடாா் எம்எல்ஏ, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.அரவிந்த் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நலன் அலுவலா் ராஜேஷ், தென்காசி நகா்மன்றத் தலைவா் சாதிா், பாட்டாக்குறிச்சி ஊராட்சிமன்ற துணைத் தலைவா் முருகேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.