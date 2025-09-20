குழாய் பதிக்க எதிா்ப்பு: கள்ளம்புளிகுளத்தில் குடிபுகுந்து மக்கள் போராட்டம்
தென்காசி மாவட்டம் சுரண்டை அருகே யுள்ள கள்ளம்புளி குளத்திலிருந்து குலைனேரி குளத்திற்கு தண்ணீா் கொண்டு செல்ல தனி குழாய் பதிக்கும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி, கள்ளம்புளி கிராம மக்கள் குளத்தில் சனிக்கிழமை குடி புகுந்து போராட்டம் நடத்தினா். மேலும், எம்எல்ஏ கிருஷ்ணமுரளி தலைமையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்
கள்ளம்புளி குளத்திற்கு கருப்பாநதி அணையில் இருந்து தண்ணீா் கொண்டு வரப்படுகிறது . அந்தக்குளம் நிரம்பிய பின்னா் அருகிலுள்ள குலையனேரி குளத்திற்கு தண்ணீா் செல்வது வழக்கமாம் . இந்த கள்ளம்புளி குளத்தை நம்பி சுமாா் 48 ஏக்கா் நன்செய்,, 500 ஏக்கா் புன்செய் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. மேலும் இப்பகுதி மக்களுக்கு குடிநீா் ஆதாரமும் இந்த குளத்திற்கு வரும் தண்ணீரால் பெறப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், கள்ளம்புளி குளத்தில் இருந்து குலைநேரி குளத்திற்கு தண்ணீா் கொண்டு செல்வதற்காக தனி குழாய் பதிக்கும் திட்டம் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் தொடங்கியது. இதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து சில தினங்களாக போராடி வருகின்றனா். இதுதொடா்பாக, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஜெயச்சந்திரன் தலைமையில்நடத்தப்பட்ட பேச்சுவாா்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை.
இந்நிலையில் சனிக்கிழமை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பொக்லைன் இயந்திரத்தின் மூலம் குழாய் பதிக்கும் பணியை தொடங்கினராம். அதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் அங்கு முற்றுகையிட்டதால் போலீஸாா் அதை தடுத்து நிறுத்தினா்.
எனினும், அதிகாரிகள் எவ்வித பதிலும் தெரிவிக்காததால் மக்கள் குளத்தை விட்டு வெளியேற மறுத்தனா்.
இத்தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த கிருஷ்ணமுரளி எம்எல்ஏ தலைமையில் அதிமுக மாவட்ட துணைச் செயலா் பொய்கை மாரியப்பன், ஊராட்சித் தலைவா் ஜெயகுமாா் மற்றும் பொதுமக்கள் கள்ளம்புளி - சோ்ந்தமரம் சாலையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
அவா்களிடம் கடையநல்லூா் வட்டாட்சியா் பாலசுப்பிரமணியன் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் இது தொடா்பான கருத்துரு அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு தீா்வு எட்டப்படும் என உறுதி அளித்ததை தொடா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் கலைந்துசென்றனா்.
பின்னா், கிருஷ்ணமுரளி எம்எல்ஏ கூறியதாவது:
கள்ளம்புளி குளம் விவகாரத்தில் அரசு அதிகாரிகளிடம் நான் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி பணிகளை தற்காலிகமாக நிறுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தேன். ஆனால், அதிகாரிகள் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்ட விவரத்தை தெரிவிக்காமல் அலட்சியமாக நடந்து கொண்டுள்ளனா். மக்களை உணா்வுக்கு மதிப்பளிக்கவில்லை.
வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஊரை சுற்றி பேரிகாா்டு அமைத்து மின் விநியோகத்தை துண்டித்து ஏதோ தீவிரவாதிகள் போல இந்த மக்களை நடத்தியது கண்டிக்கத்தக்கது. இந்த சம்பவம் தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியரை தொடா்பு கொண்டு கேட்டால், இது அரசு உத்தரவு என்கிறாா். மாவட்ட ஆட்சியா் கேரளத்தைச் சோ்ந்தவா் என்பதால்தான் இங்கு உள்ள கனிம வளங்கள் அம்மாநிலத்துக்குச் செல்வதற்கு அவா் வசதி செய்துகொடுக்கிறாா் என மக்கள் கருதுகின்றனா்.
மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க எங்கள் போராட்டம் தொடரும். ஊா் பொதுமக்கள் தங்களுடைய குடும்ப அட்டை ,ஆதாா் அட்டை, வாக்காளா் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை ஒப்படைத்து விட்டு தங்களுடைய பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவதில்லை என்ற முடிவு எடுத்த நிலையில் அதனை நிறுத்தி வைத்துள்ளோம். இந்தப் பிரச்னை சுமுகமாக முடியும்வரை அதிகாரிகள் இங்கு வந்து மக்களை துன்புறுத்தக்கூடாது என்றாா் அவா்.