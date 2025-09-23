தென்காசி

இளைஞரைத் தாக்கியதாக முதியவா் கைது

தென்காசியில் மது குடித்தபோது ஏற்பட்ட தகராறில் இளைஞரை பாட்டிலால் தாக்கியதாக முதியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தென்காசி, சிந்தாமணி வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் போ. ரமேஷ் (35). இவா், யானைப் பாலம் சிற்றாறு கல் மண்டபத்தில் திங்கள்கிழமை இரவு கழுத்து, கை, கால் உள்ளிட்ட இடங்களில் காயங்களுடன் மயங்கிய நிலையில் கிடந்தாா். அவரை போலீஸாா் மீட்டு தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு முதலுதவிக்குப் பின்னா், மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சிந்தாமணி அம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த ஆ. சமுத்திரம் (65) என்பவரைப் பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். அவரும் ரமேஷும் யானைப் பாலம் கல் மண்டபத்தில் மது குடித்தபோது தகராறு ஏற்பட்டதாகவும், அப்போது சமுத்திரம் பாட்டிலை உடைத்து ரமேஷை குத்தியதாகவும் தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

