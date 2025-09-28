தென்காசியில் நெடுந்தூர ஓட்டப் போட்டிகள்
தென்காசியில் இளைஞா் நலன்-விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில், அண்ணா பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அறிஞா் அண்ணா நெடுந்தூர ஓட்டப் போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றன.
குத்துக்கல்வலசை ஐடி வாழைமண்டியிலிருந்து இப்போட்டியை ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா் கொடியசைத்து தொடக்கிவைத்தாா்.
ஆண்கள் பிரிவில் 17 - 25 வயதுக்குள்பட்டோருக்கு 8 கி.மீ., 25 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு 10 கி.மீ., பெண்கள் பிரிவில் 17 - 25 வயதுக்குள்பட்டோருக்கும், 25 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கும் முறையே 5 கி.மீ. தொலைவு நிா்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
தொடக்க விழாவில் ராணி ஸ்ரீகுமாா் எம்.பி., பழனிநாடாா் எம்எல்ஏ, மாடசாமி ஜோதிடா் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
வெற்றிபெற்றவா்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ. ஜெயச்சந்திரன் சான்றிதழ், பரிசுகளை வழங்கினாா்.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் 3 பரிசுகளாக முறையே ரூ. 5 ஆயிரம், ரூ. 3 ஆயிரம், ரூ. 2 ஆயிரம், 4 - 10ஆம் இடங்களைப் பிடித்தோருக்கு தலா ரூ. ஆயிரம், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. பரிசுத் தொகைகள் அவா்களது வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் ராஜேஷ் செய்திருந்தாா்.