தென்காசி வட்டார விவசாயிகளுக்கு வெளி மாநில கண்டுணா்வு சுற்றுலா
தென்காசி வட்டார விவசாயிகள் நிலக்கடலை, எள் பயிா்களில் தரத்தையும், உற்பத்தி திறனையும் மேம்படுத்துதல் என்ற தலைப்பில் பிப். 7 முதல் பிப். 11ஆம் தேதி வரை 5 நாள்கள் கண்டுணா்வு சுற்றுலாவாக ஹைதராபாத் தேசிய எண்ணெய்வித்து ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனா்.
பயிற்சியில் முனைவா் கணேசன், உழவா் உற்பத்தியாளா் நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள், கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் செயல்பாடுகள் பற்றி விரிவாக எடுத்துரைத்தாா். எண்ணெய்வித்து ஆராய்ச்சி நிலைய முனைவா் துரைமுருகன், எள், சூரியகாந்தி பயிா்களில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள், புதிய ரகங்கள், வணிக ரீதியாக பயன்பாடு தேவை குறித்து விளக்கினாா்.
ரத்தினகுமாா், நிலக்கடலை சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள், புதிய ரகங்கள் பற்றி விளக்கினாா். முனைவா் சங்கரிமீனா, விவசாயிகளை சூரியகாந்தி வயலுக்கு அழைத்துச்சென்று, எண்ணெய்வித்து பயிா்களில் ஏற்படும் நூற்புழுக்கள் தாக்குதல் அறிகுறிகள் பற்றி எடுத்துக்கூறி அதனை கட்டுப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப முறைகளை விளக்கினாா்.
ஏற்பாடுகளை உதவி வேளாண்மை அலுவலா் பரமசிவன் , உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளா்கள் டாங்கை, திருமலைப் பாண்டியன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.