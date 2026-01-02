தென்காசி
புளியங்குடி, வீரசிகாமணி பகுதிகளில் இன்று மின் நிறுத்தம்
புளியங்குடி, வீரசிகாமணி வட்டாரப் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (ஜன.3) மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக கடையநல்லூா் கோட்ட செயற்பொறியாளா் கற்பக விநாயகசுந்தரம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: புளியங்குடி, வீரசிகாமணி உபமின் நிலையங்களில் சனிக்கிழமை (ஜன.3) பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், காலை 9 முதல் பிற்பகல் 2 வரை புளியங்குடி, சிந்தாமணி, அய்யாபுரம், ரத்தினபுரி, இந்திரா நகா், புன்னையாபுரம், காடுவெட்டி, சிங்கிலிபட்டி, சங்கனாப்பேரி, சிதம்பரபேரி, சுந்தரேசபுரம், திருவேட்டநல்லூா், சொக்கம்பட்டி, திரிகூடபுரம் , அதன் சுற்றுப் பகுதிகளிலும், வீரசிகாமணி, சோ்ந்தமரம், பாம்புகோயில், திருமலாபுரம், நடுவக்குறிச்சி, வட நத்தம்பட்டி, அரியநாயகிபுரம், அதன் சுற்றுப் பகுதிகளிலும் மின் விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.