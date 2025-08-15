குடிநீா் பற்றாக்குறை: கிராம சபைக் கூட்டத்தில் இளைஞா்கள் புகாா்
மீச காண்டாபுரம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் குடிநீா் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் குறித்து இளைஞா்கள் புகாா் கூறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஆா்.கே.பேட்டை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் கலைச்செல்வி தேசியக் கொடியேற்றி வைத்து இனிப்பு வழங்கினாா். சாணூா் மல்லாவரம் கிராமத்தில் கிராம சபைக் கூட்டம் ஊராட்சி செயலாளா் பாண்டு தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் கலைச்செல்வி கலந்துகொண்டு வளா்ச்சிப் பணிகள் குறித்து பேசினாா். அப்போது கிராம மக்கள் குடிநீா் பற்றாக்குறை, கழிவுநீா் கால்வாய் சுத்தம் செய்யாததால் நோய் பரவும் அபாயம் குறித்து புகாா் தெரிவித்தனா்.
ஆா்.கே.பேட்டை ஒன்றியம் மீச காண்டாபுரம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் ஊராட்சி செயலாளா் சேகா் பங்கேற்று ஊராட்சியில் நடைபெற்ற வளா்ச்சி பணிகள் குறித்து பேசினாா். அப்போது கிராம இளைஞா்கள் குடிநீா் சரியாக வருவதில்லை. அப்படி வரும் தண்ணீரை குடிக்க முடியவில்லை. குடிநீா் குழாய் மற்றும் மினி தொட்டி இல்லை. கழிவுநீா் கால்வாய்களை சுத்தம் செய்ய வில்லை. நீண்ட நாள்களாக மகளிா் கழிவறை மூடப்பட்ட நிலையில் உள்ளது.
சரியான சாலை வசதி இல்லை. விளையாட்டுத் திடலை சரியாக பராமரிக்கவில்லை. புதிதாக நல்ல குடிநீா் கிடைக்கும் இடத்தை கண்டறிந்து போா் அமைத்து 24 மணி நேரமும் கிராம மக்களுக்கு குடிநீா் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என இளைஞா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரினா்.