திருவள்ளூர்
நாளைய மின்தடை
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் 5 மணி வரை
காக்களூா்
நாள்:30-8-2025 (சனிக்கிழமை)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் 5 மணி வரை
மின்தடை பகுதிகள்: காக்களுா் ஹவுசிங் போா்டு, காக்களுா், சி.சி.சி பள்ளி பின்புறம், பூண்டி, புல்லரம்பாக்கம், செவ்வாப்பேட்டை மற்றும் அதையொட்டிய பகுதிகள், ராமாபுரம், ஒதப்பை, தண்ணீா்குளம், என்.ஜி.ஓ நகா், ஈக்காடு, ஒதிக்காடு, தலக்காஞ்சேரி, திருவள்ளுா் நகரத்தில் உள்ள ஜெ.என். சாலை, பெரும்பாக்கம், ஐசிஎம்ஆா் பின்புறம், எம்.ஜி.எம்.நகா், புங்கத்தூா், காந்திபுரம், கொண்டமாபுரம், சத்தியமூா்த்தி தெரு, ஊ.ஏ.நாயுடு சாலை, ஜவஹா் நகா், எடப்பாளையம், நேதாஜி சாலை, வி.எம்.நகா், ஜெயா நகா், திருப்பாச்சூா் மற்றும் அதையொட்டிய பகுதிகள்.