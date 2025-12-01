சா்வதேச எய்ட்ஸ் தினம்: எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு அலகு சாா்பில் ரூ.2.24 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்
திருவள்ளூா்: சா்வதேச எய்ட்ஸ் தினத்தையொட்டி திருவள்ளூா் மாவட்ட எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அலகு சாா்பில் எச்.ஐ.வியால் பாதித்தோருக்கு வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வரையில் ரூ.2.24 லட்சம் நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் மு.பிரதாப் வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்து சா்வதேச எய்ட்ஸ் தினத்தையொட்டி எச்.ஐ.வி.எய்ட்ஸ் விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கத்தினை தொடங்கி 8 பேருக்கு விலையில்லா தையல் இயந்திரமும், 5 பேருக்கு சுய தொழில் செய்வதற்கான உபகரணங்களுடன் கூடிய தள்ளுவண்டி, 2 பேருக்கு சிற்றுண்டி கடைக்கு தேவையான பொருள்கள், 1 நபருக்கு வியாபாரம் செய்ய வீடு சுத்தம் செய்யும் பொருள்கள், 2 பேருக்கு வியாபாரம் செய்ய மொத்தம் 18 பேருக்கு ரூ.2.24 லட்சம் உதவிகளையும் அவா் வழங்கினாா். பின்னா், எய்ட்ஸ் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழியையும், எச்.ஐ.வி.எய்ட்ஸ் தடுப்பு பணியில் சிறப்பாக பணியாற்றியோரை பாராட்டி கேடயங்களையும் அவா் வழங்கினாா்.
இதில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சு.சுரேஷ், மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு (ம) கட்டுபாடு அலகு மண்டல தடுப்பு அலுவலா் தை.பபிதா மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.