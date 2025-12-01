திருவள்ளூர்
பொன்னேரி, சோழவரம், மீஞ்சூரில் இடைவிடாது பெய்த மழையால் மக்கள் அவதி
பொன்னேரி: பொன்னேரி, சோழவரம், மீஞ்சூா் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை தொடங்கி 24 மணி நேரம் இடைவிடாது பெய்த மழையால் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதி பட்டனா்.
சென்னை அருகே மையம் கொண்டிருந்த டித்வா புயல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்த நிலையில், பொன்னேரி, மீஞ்சூா் சோழவரம் பகுதியில் காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்தது.
பலத்த மழை காரணமாக திருவள்ளூா். சென்னை மாவட்டங்களில் பள்ளி. கல்லூரிக்கு விடுமுறை விடப்படாததால் மாணவா்கள் மழையில் நனைந்தவாறு பெரிதும் அவதிப்பட்டு சென்றனா்.
இடைவிடாது காற்றுடன் பெய்த மழையால் பொன்னேரியில் தாழ்வாக உள்ள பகுதிகளில் மழை நீா் முட்டியளவு வெள்ளம் போல் தேங்கியது.
பலத்த காற்றுடன் இடைவிடாது பெய்து வரும் மழை காரணமாக பொது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது.