மின்னணு பொருள்கள் கடையில் தீ விபத்து
திருத்தணியில் மின்னணு பொருள் பழுதுபாா்ப்பு கடையில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் சுமாா் ரூ. 4.50 லட்சம் மதிப்பிலான மின்சாதன பொருள்கள் தீயில் கருகின.
திருத்தணி இந்திரா நகரைச் சோ்ந்தவா் ஜெயராமன்(42). டிவி மெக்கானிக். இவா், தனது வீட்டின் கீழ்தளத்தில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறாா். முதல் தளத்தில் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறாா். கடையில் டிவி ரிப்போ் மற்றும் புதிய உதிரிபாகங்கள் கொண்டு டிவி தயாரித்து விற்பனை செய்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், புதன்கிழமை காா்த்திகை தீபத்திருவிழா என்பதால், ஜெயராமன் மனைவி முதல் மாடியில் மெக்கானிக் கடையில், 4 நெய் தீபங்கள் ஏற்றி வைத்தாக கூறப்படுகிறது. பின்னா் தீபங்கள் அணைக்காமல், கணவன், மனைவியும் கீழ் தளத்துக்கு சென்று விட்டனா்.
இரவு, 10.30 மணிக்கு மேல் கடையில் இருந்து புகை வெளியே வந்ததை அருகில் வசித்தவா்கள் பாா்த்து ஜெயராமனுக்கு தெரிவித்தனா். தொடா்ந்து மேலே சென்று பாா்த்தபோது கடையில் தீவிபத்து ஏற்பட்டு எரிய தொடங்கியது. இதையடுத்து மின்வாரிய அலுவலா்கள் அப்பகுதியில் மின்இணைப்பை துண்டித்தும், தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனா்.
திருத்தணி தீயணைப்பு வீரா்கள் விரைந்து வந்து, 3 மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனா். இதற்குள், கடையில் இருந்த 4.50 லட்சம் மதிப்பிலான மின்சாதன பொருள்கள் தீயில் கருகின. இதுகுறித்து திருத்தணி வருவாய்த் துறையினா், மின்சார துறையினா் மற்றும் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.