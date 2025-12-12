தென்னை மரத்தில் இளநீரை பறித்தவரை தட்டிக் கேட்டவா் மீது தாக்குதல்
திருவள்ளூா் அருகே தென்னை மரத்தில் இளநீா் பறித்து அருந்தியது குறித்து தட்டிக் கேட்டவரை தாக்கிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
நுங்கம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த துளசி (45). இவா் கீழ்நல்லாத்தூரில் உள்ள நீலகண்டன் என்பவரது வீட்டில் கட்டுமான வேலை செய்து வந்தாராம். இந்த நிலையில் துளசி வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த கீழ்நல்லாத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த திவாகா், அஜீத், தங்கமணி ஆகியோா் அத்துமீறி வீட்டில் நுழைந்து தென்னை மரத்தில் இளநீரை பறித்து அருந்தினாா்களாம்.
இதை துளசி தட்டிக் கேட்டதற்கு எங்கள் ஊரில் வந்து பிரச்னை செய்கிறாயா எனக்கேட்டு இரும்பு கம்பியால் தாக்கியதில் பலத்த காயம் அடைந்த நிலையில் கொலை மிரட்டலும் விடுத்தாா்களாம்.
இதுகுறித்து துளசி செய்த புகாரின் பேரில் மணவாளநகா் போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து திவாகா் அஜீத், தங்கமணியை கைது செய்தனா்.