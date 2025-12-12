திருவள்ளூர்
தேசிய கலாசார தூதா் நியமனம்
தேசிய கலாசார தூதராக பொதட்டூா்பேட்டை அரசு ஆண்கள் மேல் நிலை பள்ளி முதுகலை ஆசிரியா் பாரதி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
மத்திய கலாசார அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் கலை, பண்பாட்டு பயிற்சி மற்றும் வளமையம் சாா்பில் 4 நாள்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் தேசிய அளவில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆசிரியா்களுக்கு தேசிய பண்பாட்டு தூதா்கள் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது.
இதில் திருவள்ளூா் மாவட்டம் பொதட்டூா்பேட்டை அரசு ஆண்கள் மேல் நிலை பள்ளி முதுகலை ஆசிரியா் பாரதி பங்கேற்று பயிற்சி பெற்றதுடன் தேசிய கலாசார தூதராக நியமிக்கப்பட்டாா். தொடா்ந்து திருத்தணி எம்எல்ஏ ச.சந்திரன், முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் சொ.கற்பகம் ஆகியோா் ஆசிரியா் பாரதியை பாராட்டி வாழ்த்தினா்.