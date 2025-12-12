மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி: எம்எல்ஏ வழங்கினாா்
மாற்றுத்திறனாளிகளுகு நலத்திட்ட உதவிகளை புதன்கிழமை எம்எல்ஏ ச.சந்திரன் வழங்கினாா்.
திருத்தணி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு முகாம், மாற்றுத்திறனாளி அலுவலா் சீனிவாசன் தலைமையில் நடைபெற்றது. முகாமில், 100 க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் பங்கேற்று, அடையாள அட்டை, மாதந்திர உதவித் தொகை, இலவச பேருந்து அடையாள அட்டை, உள்பட பல்வேறு அரசு நலதிட்ட உதவிகள் வழங்க கோரி விண்ணப்பம் கொடுத்தனா்.
இதையடுத்து திருத்தணி எம்எல்ஏ ச. சந்திரன், 12 பேருக்கு 3 சக்கர ஸ்கூட்டா், 9 பேருக்கு தையல் இயந்திரங்கள், 66 பேருக்கு அடையாள அட்டை, 18 வயது தளா்த்தப்பட்ட, 23 குழந்தைகளுக்கு மாதந்திர உதவித் தொகை வழங்குவதற்கான ஆணைகளை வழங்கினாா்.
இதுதவிர காதுகேட்கும் இயந்திரம், மூக்கு கண்ணாடி உள்பட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் நகர செயலாளா் வி.வினோத், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் குமுதா கணேசன், மேகநாதன், அசோக் குமாா், ஆா்.கே.பேட்டை கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளா் செல்லாத்தூா் பா. சம்பத் கலந்து கொண்டனா்.