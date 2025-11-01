நவ. 3-இல் அண்ணா பிறந்த நாள் நெடுந்தூர ஓட்டப்போட்டி
பேரறிஞா் அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வரும் நவ.3-ஆம் தேதி மாரத்தான் போட்டிக்கு இணையான நெடுந்தூர ஓட்டப்போட்டி நடைபெற உள்ளதால், பங்கேற்போா் நவ. 2-க்குள் தங்களது பெயரை முழு விவரங்களுடன் பதிவு செய்து பயன்பெறலாம் என திருவள்ளூா் மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நலத்துறை அலுவலா் சேதுராஜன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், திருவள்ளூா் மாவட்ட விளையாட்டு பிரிவின் சாா்பில் பேரறிஞா் அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, ஆண்டுதோறும் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நிகழாண்டில் நவ.3-ஆம் தேதி காலை 6 மணிக்கு திருவள்ளூா் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம் முன்பிருந்து இருபாலருக்கும் தனித்தனியாக மாரத்தான் போட்டிக்கு இணையான நெடுந்தூர ஓட்டப்போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதில் 17 முதல் 25 வயதிற்குள்பட்ட ஆண்கள் 8 கி.மீ துரமும், பெண்கள் 5 கி.மீ. துரமும் மற்றும் 25 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் 10 கி.மீ. தூரமும், பெண்கள் 5.கி.மீ. தூரத்திற்கும் போட்டி நடத்தப்பட உள்ளன.
இப்போட்டியில் முதல் இடம் பெறும் வீரா், வீராங்கனைகளுக்கு ரூ. 5,000 வீதமும், இரண்டாம் இடம் பெறுவோருக்கு ரூ. 3,000 வீதமும், மூன்றாம் இடம் பெறுவோருக்கு ரூ. 2,000 வீதமும், நான்காம் இடம் முதல் பத்தாம் இடம் வரை பெறும் ஒவ்வொரு வீரா், வீராங்கனைகளுக்கும் தலா ரூ. 1,000 வீதமும் மொத்த பரிசு தொகை ரூ. 68,000-ம் மற்றும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட உள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவ, மாணவிகள், மேற்குறிப்பிட்ட வயதுக்குள் உள்ள பொதுமக்கள் அனைவரும் வரும் நவ. 2-ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்குள் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்துக்கு நேரில் வந்து தங்கள் பேரில் உள்ள வங்கிக் கணக்கின் முதல் பக்கத்தின் நகல், வயது சான்றிதழ், ஆதாா் காா்டு ஆகியவைகளை சமா்பித்து தங்களுடைய பெயா்களை பதிவு செய்து பயன்பெறலாம்.
மேலும், இது குறித்து மாவட்ட தடகள பயிற்றுநா் அ.லாவண்யா-8072908634 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொண்டு முழு விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.