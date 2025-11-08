இளைஞா் தற்கொலை முயற்சி
பொதுமக்களிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டிய இளைஞரை போலீஸாா் விசாரணை செய்தபோது தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருத்தணி அடுத்த வேலஞ்சேரி பகுதி சோ்ந்தவா் சூா்யா(24). திருத்தணியில் பொதுமக்களிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டிக் கொண்டிருந்தாராம். இதையறிந்த திருத்தணி போலீஸாா் சூா்யாவை விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனா்.
அங்கு எழுத்தா் மேஜையில் போடப்பட்டிருந்த கண்ணாடி மீது சூா்யா தலையால் இடித்துக் கொண்டாராம். இதில் காயமடைந்த சூா்யாவை போலீஸாா் மீட்டு திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்து முதலுதவி அளித்து மீண்டும் காவல் நிலையம் அழைத்து வரப்பட்டாா்.
இதற்கிடையே சூா்யாவின் தாய் பவுனு, தன் மகன் மீது பொய் வழக்கு போடுவதாக, திருத்தணி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வாசல் முன்பு, தீக்குளிக்க முயன்றாா். அவரை தடுத்து மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். இதை தொடா்ந்து, போலீசாா் சூா்யாவிடம் கடிதம் பெற்றுக் கொண்டு மாலையில் வீட்டிற்கு அனுப்பினா்.