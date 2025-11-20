திருவள்ளூா் சுகாதாரத் துறையில் புதிய காலிப்பணியிடங்கள்: டிச.2-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
திருவள்ளூா் மாவட்ட சுகாதாரத் துறை இணை இயக்குநா் அலுவலக கட்டுப்பாட்டில் உள்ள குறிப்பிட்ட புதிய காலிப் பணியிடங்களான ரேடியோ கிராஃபா், ஆய்வக நுட்பநா் நிலை-2 மற்றும் விவர தொகுப்பாளா் பணிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணிபுரிவதற்கு தகுதியானோா் வரும் டிச.2-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: திருவள்ளூா் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநா் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கீழ்க்கண்ட புதிய காலிப்பணியிடங்கள் தற்காலிக மதிப்பூதியத்தில் நிரப்பட உள்ளன.
ரேடியோகிராபா்((தஹக்ண்ா்ஞ்ழ்ஹல்ட்ங்ழ்): இப்பணிக்கு ற்ஜ்ா் ஹ்ங்ஹழ்ள் ஈண்ல்ப்ா்ம்ஹ ஸ்ரீா்ன்ழ்ள்ங் ண்ய் தஹக்ண்ா் ஈண்ஹஞ்ய்ா்ள்ண்ள் பங்ஸ்ரீட்ய்ா்ப்ா்ஞ்ஹ், ஆ.நஸ்ரீ.,(தஹக்ண்ா்ஞ்ழ்ஹல்ட்ஹ் ஹய்க் ஐம்ஹஞ்ண்ய்ஞ் பங்ஸ்ரீட்ய்ா்ப்ா்ஞ்ஹ்)/ஆ.ந.ஸ்ரீ., (தஹக்ண்ா்
ஈண்ஹஞ்ய்ா்ள்ண்ள் பங்ஸ்ரீட்ய்ா்ப்ா்ஞ்ஹ்) ஹய்க் ஆ.நஸ்ரீ., (தஹக்ண்ா்ப்ா்ஞ்ஹ் ஹய்க் ஐம்ஹஞ்ண்ய்ஞ் பங்ஸ்ரீட்ய்ா்ப்ா்ஞ்ஹ்) ஆகிய பிரிவுகளில் பட்டப்படிப்பு தோ்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அதேபோல் ஆய்வக நுட்புநா் நிலை-2 (கஹக்ஷ பங்ஸ்ரீட்ய்ண்ஸ்ரீண்ஹய் எழ்ஹக்ங்-2) ஈ.ங.க.ப முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும் விவர தொகுப்பாளா் (ஈஹற்ஹ உய்ற்ழ்ஹ் ஞல்ங்ழ்ஹற்ா்ழ்) பணிக்கு பிளஸ்2 முடித்து பட்டப்படிப்பு, கணிப்பொறியியல் பட்டயம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இப்பணியிடங்களுக்கு தோ்வு செய்வோருக்கு மாதந்தோறும் தொகுப்பூதியமாக ரூ.16,900 மட்டும் வழங்கப்படும். இப்பணிக்கு விண்ணப்பத்துடன் புகைப்படம், இருப்பிடச்சான்றிதழ், விண்ணப்பிக்கும் பதவிக்கான கல்வி சான்று அசல் மற்றும் நகல்கள் சுயசான்றொப்பம் இடப்பட்ட சான்றுகள் மற்றும் பணியில் சேருவதற்கான சுய ஒப்புதல் கடிதம் அளிக்க வேண்டும்.
மேலும், முன் அனுபவம் ஏதேனும் இருந்தால் அதற்கான சான்று நகல் இணைத்து இணை இயக்குநா், நலப்பணிகள் அலுவலகம், ஜே.என்.சாலை, திருவள்ளூா்-602001 என்ற முகவரியில் வரும் டிச.2-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.