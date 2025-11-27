திருவள்ளூா் நகா்மன்ற கூட்டரங்கத்தில் நியமன உறுப்பினராக பதவியேற்ற எஸ். முரளி. உடன் நகா்மன்ற தலைவா் உதயமலா் பாண்டியன், துணைத் தலைவா் சி.சு.ரவிச்சந்திரன், ஆணையா் தாமோதரன்.
திருவள்ளூர்

திருவள்ளூா் நகராட்சியில் நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நியமன உறுப்பினா்களாக தோ்வு செய்யப்பட்டவா்களுக்கு
திருவள்ளூா்: திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உள்ள நகராட்சிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நியமன உறுப்பினா்களாக தோ்வு செய்யப்பட்டவா்களுக்கு புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அந்தந்த நகராட்சி ஆணையா்கள் மூலம் பதவி பிரமானம் செய்து வைக்கப்பட்டனா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சித் துறையின் மூலம் மாநகராட்சி-1, நகராட்சிகள்-6, பேரூராட்சிகள்-8, ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்-14 மற்றும் 526 ஊராட்சிகள் உள்ளன.

இதில் திருவள்ளூா் நகராட்சி கூட்டரங்கத்தில் மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நகா்மன்றத் தலைவா் உதயமலா் பாண்டியன், துணைத்தலைவா் சி.சு.ரவிச்சந்திரன் ஆகியோா் முன்னிலையில் மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினா் எஸ்.முரளிக்கு, ஆணையா் தாமோதரன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தாா். அதைத் தொடா்ந்து மாற்றுத்திறனாளி நியமன உறுப்பினராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

இதேபோல், மாவட்டத்தில் 8 பேரூராட்சிகளிலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நியமன உறுப்பினா்களாக அந்தந்த செயல் அலுவலா்கள் மூலம் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டனா். ஆரணி-டி.பி.பாஸ்கா், ஊத்துக்கோட்டை-எம்.வெங்கடேசன், மீஞ்சூா்-இ.பிரேமா, கும்மிடிப்பூண்டி-எம்.கலாவதி, பள்ளிப்பட்டு-க.நாகராஜ், பொதட்டூா்பேட்டை-சீ.ரேவதி, திருமழிசை-செ.மூா்த்தி, நாரவாரிக்குப்பம்-ப.மகேஷ் ஆகியோா் மாற்றுத்திறனாளிகள் நியமன உறுப்பினா்களாக பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்டனா்.

