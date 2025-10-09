எரிவாயு கசிந்து தீ விபத்து: 2 பெண்கள் பலத்த காயம்
காட்டூா் கிராமத்தில் மீன் வியாபாரி வீட்டில் எரிவாயு கசிந்து ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 2 பெண்கள் பலத்த காயம் அடைந்தனா்.
காட்டூா் கிராமத்தில் வசித்து வந்தவா் காசியம்மாள்(67). இவா் மீன் வியாபாரம் செய்து வருகிறாா். இவரது வீட்டின் அருகில் வசிப்பவா் லலிதா (70). காசியம்மாள் பழவேற்காடு சென்று மீன் வாங்கி கொண்டு ஆட்டோவில் காட்டூருக்கு வந்துள்ளாா். ஆட்டோவில் இருந்து மீன் கூடையை இறக்கி வீட்டில் வைத்துள்ளாா். அப்போது லலிதா மீன் வாங்குவதற்காக காசியம்மாள் வீட்டுக்கு வந்துள்ளாா்.
காசியம்மாள் வீட்டினுள் இருந்து எலி இறந்து கிடப்பது போல துா்நாற்றம் வந்துள்ளது.
காசியம்மாள், லலிதா இருவரும் வீட்டிற்குள் சென்று பாா்த்துள்ளனா். விளக்கு வெளிச்சமின்றி வீடு முழுவதும் இருள் சூழ்ந்திருந்த நிலையில் அங்கிருந்த தீப்பெட்டி எடுத்து தீக்குச்சியை பற்ற வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே காசியம்மாள் வீட்டில் சிலிண்டரில் இருந்து எரிவாயு கசிந்து வீடு முழுவதும் பரவி இருந்த நிலையில் அதனை கவனிக்காமல் தீக்குச்சியை பற்ற வைத்த போது தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது.
இந்த விபத்தில் காசியம்மாள் மற்றும் லலிதா ஆகிய இருவரும் உடல் முழுவதும் தீக்காயம் அடைந்தனா். 108 ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக சென்ன கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனா். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருவருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. காட்டூா் போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து விசாராணை செய்து வருகின்றனா்.