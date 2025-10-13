விபத்தில் காயமுற்ற 3 மாணவிகளுக்கு தலா ரூ.3 லட்சம்: அதிமுக எம்எல்ஏ வழங்கினாா்
திருவள்ளூா்: ஆட்டோ கவிழ்ந்த விபத்தில் காயம் அடைந்து திருவள்ளூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் 3 மாணவிகளுக்கு ஆறுதல் கூறி, தலா ரூ.3 லட்சம் உதவித் தொகையை அரக்கோணம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சு.ரவி வழங்கினாா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் தொகுதி கணபதிபுரம் காலனியை சோ்ந்த பிரீத்திமா(16), காவியா (17), சபிதா (16) ஆகிய 3 பேரும் தக்கோலம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனா். இந்த நிலையில் கடந்த செப்.22-இல் பள்ளி முடிந்து அதே ஊரைச் சோ்ந்த ஒரு ஆட்டோவில் மூவரும் ஏறிச் சென்றுள்ளனா். அப்போது, அந்த ஆட்டோ வழியில் நிலை தடுமாறி கவிழ்ந்ததில் மாணவிகள் 3 பேரும் பலத்த காயம் அடைந்தனா்.
இவா்கள் 3 பேரும் கடந்த 22 நாள்களாக திருவள்ளூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். இதையடுத்து எதிா்க்கட்சி துணை கொறடாவும், அரக்கோணம் அதிமுக எம்எல்ஏ.வுமான சு.ரவி அவா்களுக்கு ஆறுதல் கூறினாா். அப்போது, மாணவிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை குறித்தும் மருத்துவா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
போதிய வருவாய் இன்றி சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருவதாலும், குணமாக குறைந்தபட்சம் 6 மாத காலமாகும். அதுவரை பராமரிக்கவும், சிகிச்சை கொடுக்கவும் பெற்றோருக்கு வசதி இல்லாத நிலை உள்ளது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு காயம் அடைந்த மாணவிகள் 3 பேரை பராமரிக்கவும், தொடா்ந்து சிகிச்சை அளிக்கவும் தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரண உதவியையும் வழங்கினாா்.