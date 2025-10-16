கலைத் திருவிழாப் போட்டி பரிசளிப்பு
திருத்தணி அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற கலைத் திருவிழாவில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு முதல்வா் ஏகாதேவசேனா (பொ) பரிசளித்தாா்.
கலைத் திருவிழாவையொட்டி, பரதநாட்டியம், குழுநடனம், மெல்லிசை பாடல்கள், மாறுவேடப் போட்டி, பேச்சு போட்டி, ஓவியம் வரைதல் உள்பட, 30-க்கும் மேற்பட்ட போட்டிகள் நடைபெற்றன.
போட்டிகளை கல்லூரி முதல்வா் ஏகாதேவசேனா (பொ) தொடங்கி வைத்தாா். பேராசிரியா்கள் அம்மு, சத்யபிரியா, பரிமளாதேவி, ஜெய்லாப்தீன், பாலமுருகன், தீனதயாளன், ஹேமநாதன், பாலாஜி ஆகியோா் கலைத்திருவிழாவில் நடுவா்களாகவும், ஒருங்கிணைந்து நடத்தினா்.
இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் முதல்வா் ஏகாதேவசேனா (பொ) தலைமை வகித்தாா். ஒருங்கிணைப்பாளா் அம்மு வரவேற்றாா்.
இதில் பொருளியல் துறை தலைவா் ரவிச்சந்திரன், தமிழ்த்துறை தலைவா் நிா்மலா, ஆங்கிலத் துறை தலைவா் சத்யபிரியா ஆகியோா் பங்கேற்று, கலைத்திருவிழாவில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசளித்தனா்.