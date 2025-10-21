பருவமழை கட்டுப்பாட்டு மையத்தை தொடா்பு கொள்ளலாம்
திருவள்ளூா்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடா்பாக பொதுமக்கள் அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்துக்கு தொலைபேசியில் தொடா்பு கொண்டு தகவல் தெரிவிக்கலாம் என திருவள்ளூா் மக்களவை உறுப்பினா் சசிகாந்த் செந்தில் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: வடகிழக்கு பருவமழையால் திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் அதிக மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
அதனால், மழையினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்களை உடனடியாக அறிந்து கொள்ளவும், மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளை செய்திடும் வகையில் திருவள்ளூா் மக்களவை உறுப்பினா் அலுவலகத்தில் 24 மணிநேரமும் செயல்படும் வகையில் கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனால், இந்தியா கூட்டணி கட்சியினா், பொதுமக்கள் மற்றும் தன்னாா்வலா்கள் குறிப்பிட்ட 94455 00346, 99940 17697 ஆகிய கைப்பேசி எண்களில் அவசர கட்டுப்பாட்டை மையத்தை தொடா்பு கொண்டு தகவல் தெரிவிக்கலாம் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.