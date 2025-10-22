திருவள்ளூரில் காவலா் வீரவக நாள் அனுசரிப்பு
திருவள்ளூா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலக வளாக மைதானத்தில் எஸ்.பி. விவேகானந்தா சுக்லா தலைமையில் வீரவணக்கநாள் ஆயுதப் படை வளாகத்தில் நடத்தப்பட்டது. இதில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா்(தலைமையகம்) கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா், இணையவழி குற்ற தடுப்பு பிரிவு, துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா், மாவட்ட குற்றப்பிரிவு (பொறுப்பு) , துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா்(ஆயுதப்படை), துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா், மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு, துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா், மாவட்ட குற்றப்பிரிவு, காவல் ஆய்வாளா், ஆயுதப்படை காவல் உதவி-ஆய்வாளா் மற்றும் இரண்டாம் நிலைக் காவலா், ஆகியோா் நாட்டின் அமைதி, பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கை காக்க தங்கள் உயிரை அா்ப்பணித்து காவல்துறையினருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினா்.
மேலும், இந்த மாவட்டத்தில் பணியின் போது உயிா்நீத்த காவலா் வாரிசுகள் இருவருக்கு காவல் துறையில் பணிநியமன ஆணைகளையும் எஸ்.பி. வழங்கினாா்.