திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 1,135 மி.மீ மழை பதிவு
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 1,135 மீ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 3 நாள்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழையால் பொதுமக்களின் அன்றாட இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. அதேபோல், சாலையோர காய்கறி கடைவியாபாரிகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனா்.
மேலும், நகராட்சி பகுதிகளில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீா் குளம்போல் தேங்கியது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகினா். கால்வாய்களில் நீா்வரத்து ஏற்பட்டு ஏரி குளங்களும் நிரம்பி வருகின்றன.
சென்னைக்கு குடிநீா் வழங்கும் ஏரிகளின் நீா்மட்டம் மளமளவென உயா்ந்து வருகிறது. இதில் பூண்டி ஏரியில், புதன்கிழமை நிலவரப்படி 33.05 அடி உயரமும், 2,536 மில்லியன் கன அடிநீரும் இருப்பு உள்ளது. இந்த ஏரியிலிருந்து இணைப்பு கால்வாயில் 300 கன அடி திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த ஏரிக்கான நீா்வரத்து கால்வாய்களில் 2,300 கன அடிநீா் வரத்துள்ளதால், 2,000 கன அடி உபரிநீா் வெளியேற்றப்படுகிறது. அதேோல் செங்குன்றம் ஏரியில் 2,745 மில்லியன் கன அடி நீா் இருப்பு உள்ளது. நீா்வரத்து 800 கன அடியாக உள்ள நிலையில் 500 கன அடி உபரிநீரும் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. சோழவரம் ஏரியில் 0.458 மில்லியன் கனஅடி நீா் இருப்புள்ளது. கண்ணன்கோட்டை தோ்வாய் கண்டிகையில் 0.430 மில்லியன் கனஅடிநீா் இருப்புள்ளது.
மழை அளவு:
புதன்கிழமை காலை வரையில் பதிவான மழையளவு விவரம் மி.மீட்டரில் வருமாறு:
ஊத்துக்கோட்டை-117, திருவாலங்காடு-112, ஆவடி-117, கும்மிடிப்பூண்டி-89, பொன்னேரி-76, பூண்டி-72, பள்ளிப்பட்டு-65, திருவள்ளூா்-62, ஜமீன்கொரட்டூா்-60, தாமரைபாக்கம்-58, செங்குன்றம்-55, சோழவரம்-54, திருத்தணி, பூந்தமல்லி-தலா 53, ஆா்.கே.பேட்டை-42.20 என மொத்தம் 1135 மி.மீட்டரும், சராசரியாக 75.68 மி.மீட்டா் மழை பதிவாகியுள்ளது.